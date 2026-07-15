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Bilmizit Yaylası'nın zirveleri çiçeklerle renklendi

15.07.2026 - 18:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HAKKARİ (İHA)

Hakkari'nin Durankaya beldesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Bilmizit Yaylası'nın yüksek yamaçlarında açan rengârenk çiçekler doğaya ayrı bir güzellik kattı.

1Bilmizit Yaylası'nın zirveleri çiçeklerle renklendi

Yaklaşık 3 bin 500 rakımlı yaylada, yeşilin farklı tonları ile kar sularından beslenen nergis, sümbül ve birçok farklı türdeki çiçek doğaseverlere görsel şölen sunuyor.

2Bilmizit Yaylası'nın zirveleri çiçeklerle renklendi

Dört mevsimin bir arada yaşandığı bölgede doğanın eşsiz güzelliklerini görüntüleyen doğaseverler, rengârenk çiçeklerin arasında bol bol fotoğraf çekerek anın tadını çıkardı.

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3Bilmizit Yaylası'nın zirveleri çiçeklerle renklendi

Kar örtüsü, yemyeşil yamaçlar ve rengârenk çiçeklerin aynı karede buluştuğu Bilmizit Yaylası, Hakkari'nin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

4Bilmizit Yaylası'nın zirveleri çiçeklerle renklendi

 

 

5Bilmizit Yaylası'nın zirveleri çiçeklerle renklendi

 

 

6Bilmizit Yaylası'nın zirveleri çiçeklerle renklendi

 

 

7Bilmizit Yaylası'nın zirveleri çiçeklerle renklendi

 

 