Bilmizit Yaylası'nın zirveleri çiçeklerle renklendi
15.07.2026 - 18:22Güncellenme Tarihi:
Hakkari'nin Durankaya beldesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Bilmizit Yaylası'nın yüksek yamaçlarında açan rengârenk çiçekler doğaya ayrı bir güzellik kattı.
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Yaklaşık 3 bin 500 rakımlı yaylada, yeşilin farklı tonları ile kar sularından beslenen nergis, sümbül ve birçok farklı türdeki çiçek doğaseverlere görsel şölen sunuyor.
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Dört mevsimin bir arada yaşandığı bölgede doğanın eşsiz güzelliklerini görüntüleyen doğaseverler, rengârenk çiçeklerin arasında bol bol fotoğraf çekerek anın tadını çıkardı.
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Kar örtüsü, yemyeşil yamaçlar ve rengârenk çiçeklerin aynı karede buluştuğu Bilmizit Yaylası, Hakkari'nin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.
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