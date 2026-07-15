Lüleburgaz'da tarihi destana anlamlı mesaj: Tarlaya '15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz' yazdı

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Bu fotoğraf, Azerbaycan halkının Türk şehitlerine duyduğu saygının da bir göstergesidir. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a buradan saygı ve selamlarımı iletiyorum. Cenab-ı Allah Türk milletini, askerimizi, polisimizi ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun. Türkiye Cumhuriyeti'ni her türlü kötülükten muhafaza etsin. Arkamda gördüğünüz Türk bayrakları kıyamete kadar özgürce dalgalanmaya devam edecektir. Cenab-ı Allah milletimize bir daha 15 Temmuz gibi acılar yaşatmasın" dedi.