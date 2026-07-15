Lüleburgaz'da tarihi destana anlamlı mesaj: Tarlaya '15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz' yazdı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde fotoğraf sanatçısı Burak Tunçkol, tarla sahibi Kabil Şenel ve traktör sahibi Şerafettin Aras'ın desteğiyle yaklaşık 45 dönümlük tarlaya pullukla "15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" yazısını işledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırlanan anlamlı çalışma, şehitlerin aziz hatırasına ithaf edildi.
Lüleburgaz'ın Evrensekiz beldesinde gerçekleştirilen çalışmada, traktöre takılan pullukla yaklaşık 45 dönümlük tarlaya "15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" yazısı yazıldı. Havadan da görüntülenen çalışma, görenlerin beğenisini topladı. Fotoğraf sanatçısı Burak Tunçkol, 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması gerektiğini belirterek, hazırladığı çalışmayla şehitlerin hatırasını yaşatmayı amaçladığını söyledi.
"15 Temmuz şehitlerini rahmetle anıyoruz"
Fotoğraf sanatçısı Burak Tunçkol, "Bugün 15 Temmuz. Bu anlamlı günün anısına traktörle tarlaya ‘15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz' yazısını yazdım. Bundan 10 yıl önce hain FETÖ terör örgütü tarafından ülkemize karşı bir darbe girişiminde bulunuldu.
Milletimizin sokaklara çıkarak gösterdiği direniş sayesinde bu girişim engellendi. O gece yüzlerce şehit verdik. Yazıyı, aziz şehitlerimizin anısını yaşatmak için hazırladık. Cenab-ı Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.
Tunçkol, "Elimde gördüğünüz fotoğrafı bana kardeş ülkemiz Azerbaycan'da şehit Ramil Mehmetov'un annesi hediye etti. Ortadaki fotoğraf 15 Temmuz'un simge isimlerinden kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e, sol taraftaki fotoğraf şehit Ramil Mehmetov'a, sağ taraftaki fotoğraf ise Azerbaycan'ın Milli Kahramanı Mübariz İbrahimov'a ait.
Bu fotoğraf, Azerbaycan halkının Türk şehitlerine duyduğu saygının da bir göstergesidir. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a buradan saygı ve selamlarımı iletiyorum. Cenab-ı Allah Türk milletini, askerimizi, polisimizi ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun. Türkiye Cumhuriyeti'ni her türlü kötülükten muhafaza etsin. Arkamda gördüğünüz Türk bayrakları kıyamete kadar özgürce dalgalanmaya devam edecektir. Cenab-ı Allah milletimize bir daha 15 Temmuz gibi acılar yaşatmasın" dedi.
"15 Temmuz hain darbe girişimini şiddetle lanetliyoruz"
Tarla sahibi Kabil Şenel ise, "10 yıl önce başlatılan bu çalışmayla 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimini şiddetle lanetliyoruz. Cumhurbaşkanımızın halkı sokağa davet etmesiyle bastırılan bu darbe girişiminde şehit olan tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize ise sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz" diye konuştu.
"15 Temmuz şehitlerini rahmetle anıyoruz"
Traktör sahibi Şerafettin Aras da, "15 Temmuz'da şehit olan şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da Evrensekiz'den kucak dolusu sevgi ve saygılarımı gönderiyorum" ifadelerini kullandı.