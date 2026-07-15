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Dev etçil çekirge Gercüş'te vatandaşlar tarafından görüntülendi

15.07.2026 - 18:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BATMAN (İHA)

Batman'ın Gercüş ilçesinde vatandaşlar tarafından etçil çekirge görüntülendi.

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Gercüş ilçesinde Yalçın Yıldız ve Cemal Kapar, doğa gezintisi sırasında etçil çekirgenin ağacın yapraklarını yerken görüntüledi.

2Dev etçil çekirge Gercüş'te vatandaşlar tarafından görüntülendi

İri boyutuyla dikkat çeken bu çekirgenin, genellikle böcekler ve küçük hayvanlarla beslendiği biliniyordu.

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3Dev etçil çekirge Gercüş'te vatandaşlar tarafından görüntülendi

Ağacın yapraklarını iştahla yiyen dev çekirgeyi cep telefonlarıyla kaydeden ikili, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

4Dev etçil çekirge Gercüş'te vatandaşlar tarafından görüntülendi

 

 

 

5Dev etçil çekirge Gercüş'te vatandaşlar tarafından görüntülendi

 

 

 