Dev etçil çekirge Gercüş'te vatandaşlar tarafından görüntülendi
15.07.2026 - 18:48Güncellenme Tarihi:
Batman'ın Gercüş ilçesinde vatandaşlar tarafından etçil çekirge görüntülendi.
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Gercüş ilçesinde Yalçın Yıldız ve Cemal Kapar, doğa gezintisi sırasında etçil çekirgenin ağacın yapraklarını yerken görüntüledi.
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İri boyutuyla dikkat çeken bu çekirgenin, genellikle böcekler ve küçük hayvanlarla beslendiği biliniyordu.
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Ağacın yapraklarını iştahla yiyen dev çekirgeyi cep telefonlarıyla kaydeden ikili, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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