Tosyalı, 1,2 gigavat kapasiteli öz tüketim GES projesi için GE Vernova ve İnogen ile sözleşme imzaladı

AA'nın haberine göre şirketten yapılan açıklamaya göre, yıllık 15 milyon ton ham çelik kapasitesiyle küresel yeşil çelik üreticilerinden biri olan Tosyalı, kendi enerjisini üretmek üzere adımlarını büyütmeye devam ediyor.

Bu kapsamda toplam 1,2 gigavat kapasiteli öz tüketim GES projelerinden birinin yapımı için, GE Vernova ve bölgesel iş ortağı İnogen ile sözleşme imzalayan şirket, projenin ilk kısmını bu yıl devreye amayı ve projeyi 2027'de tamamlamayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, projeyle ilgili ilk adımı Osmaniye'deki ilk faz çalışmalarıyla attıklarını belirterek, "Dünyanın bu alandaki lider şirketlerinden biri olan GE Vernova ve Türkiye'nin önde gelen EPC yüklenicisi İnogen ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tosyalı, 8 farklı ildeki GES sahalarına kurmayı planladıkları panellerle öz tüketimlerinin yüzde 50'sine yakınını GES'den sağlayacaklarını da vurguladı.

Bu adımın, şirketi enerji kullanımında daha güçlü ve bağımsız hale getireceğini belirten Tosyalı, aynı zamanda dünyanın sayılı yeşil çelik üreticilerinden biri olma konumlarını daha da güçlendireceklerini ifade etti.

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120 megavatlık ilk kısmı için Osmaniye'de inşaat çalışmaları başlatılan projenin diğer aşamaları ise üç fazda gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnogen Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat Soydan, 10 farklı ilde 2 binden fazla çalışanla yürütülecek projelerin küresel ortaklarının desteğiyle hızlı ve verimli bir kurulum süreci geçireceklerini ve tüm enerji santrallerinin kısa sürede devreye alınacağını bildirdi.

GE Vernova Güç Dönüşümü ve Depolama Bölüm Başkanı Ed Torres ise, Inogen ile birlikte, Tosyalı'nın dünyanın en büyük öz tüketim güneş enerjisi projelerinden birini geliştirme hedefini desteklemekten gurur duyduklarını ifade etti. (AA)