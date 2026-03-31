TOKİ İstanbul Kura Sonuçları Açıklandı mı? 2026 e-Devlet Hak Sahibi İsim Listesi ve Kura Sorgulama Rehberi

İstanbul genelinde on binlerce vatandaşın büyük bir heyecanla beklediği 2026 TOKİ İstanbul kura çekimi süreci tüm hızıyla devam ediyor. Sosyal konut hamlesi kapsamında hayata geçirilen Tuzla, Başakşehir ve Arnavutköy projelerinde hak sahiplerinin kimler olduğu, noter huzurunda yapılan çekilişlerle netlik kazanıyor. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı hedefleyen bu dev projede, "TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" ve "İsim listesi nereden öğrenilir?" soruları arama motorlarında en üst sıralarda yer alıyor.

TOKİ İstanbul Kura Çekimi Hangi Bölgeleri Kapsıyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projede, İstanbul’un yükselen değerleri olan üç ana bölge öne çıkıyor. Tuzla bölgesinde sanayi ve lojistik aksına yakın konutlar için kura çekimleri sürerken, Başakşehir’de modern şehir planlamasına uygun etaplar için hak sahipleri belirleniyor. Kuzey Marmara aksının parlayan yıldızı Arnavutköy’de ise yeni yerleşim alanları için başvurusu onaylanan binlerce kişi çekiliş sonuçlarına kilitlenmiş durumda.

2026 TOKİ Kura Sonucu Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

TOKİ kura çekilişi sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar için en güvenli ve hızlı yöntem e-Devlet kapısıdır. Sorgulama yapmak için öncelikle T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Arama çubuğuna "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı" yazdıktan sonra karşınıza çıkan hizmetler arasından "Konut/İşyeri Hak Sahipliği Sorgulama" sekmesine tıklayarak başvurunuzun güncel durumunu anlık olarak kontrol edebilirsiniz. Çekiliş sonuçları sisteme düştüğü anda asil veya yedek olarak hak sahibi olup olmadığınız bu ekranda görüntülenecektir.

TOKİ İsim Listesi ve Canlı Yayın Detayları

Kura çekimleri, şeffaflık ilkesi gereği noter huzurunda gerçekleştirilmekte ve TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır. Canlı yayının sona ermesinin ardından hazırlanan onaylı isim listeleri, PDF formatında kurumun resmi internet sitesi olan toki.gov.tr adresinde ilan edilmektedir. Listede ismi bulunan vatandaşlar, belirtilen tarih aralıklarında ilgili banka şubelerine giderek sözleşme imzalama sürecini başlatabilecekler.

Hak Sahibi Olan Vatandaşları Hangi Süreç Bekliyor?

Kurada ismi çıkan talihliler için konut belirleme ve sözleşme aşaması başlayacak. Bu süreçte hak sahiplerinin peşinat ödemelerini tamamlaması ve taksitlendirme seçeneklerini değerlendirmesi gerekecek. Kurada ismi çıkmayan adayların ise başvuru sırasında yatırdıkları ücretler, bankalar aracılığıyla kısa süre içerisinde iade edilecek. 2026 İstanbul TOKİ projeleri hakkındaki tüm son dakika gelişmeleri, kura takvimindeki değişiklikler ve ilçe ilçe isim listeleri için güncel haberlerimizi takip etmeye devam edin.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

TOKİ kura çekilişleri, kurumun resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor. Yayınların sona ermesinin ardından yaklaşık 2-3 saatlik bir süre içinde veriler sisteme yükleniyor.

Adım Adım e-Devlet Kura Sonucu Sorgulama:

turkiye.gov.tr adresine gidin veya e-Devlet mobil uygulamasını açın. Arama çubuğuna "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı" yazın. Karşınıza çıkan seçeneklerden "Kura Sonucu Sorgulama" hizmetini seçin. T.C. Kimlik numaranızla giriş yaptıktan sonra adınıza kayıtlı başvurunun sonucunu (Asil, Yedek veya Çıkmadı) anında görüntüleyebilirsiniz.

ASİL VE YEDEK LİSTEDEN SONRAKİ SÜREÇ NASIL İŞLER?

Kura sonucunda "Asil" olarak belirlenen vatandaşlar, belirtilen tarihlerde ilgili banka şubelerine giderek peşinat ödemelerini yapacak ve konut sözleşmelerini imzalayacak. "Yedek" listedeki vatandaşlar ise, asil listeden vazgeçenlerin veya şartları taşımadığı anlaşılanların yerine sırayla davet edilecek.

ÖNEMLİ UYARI: TOKİ, kura çekiliş sonuçları için vatandaşlara SMS atarak para talebinde bulunmaz. Dolandırıcılık girişimlerine karşı kura sonuçlarını sadece resmi kurum kanallarından kontrol ediniz.

İSTANBUL TOKİ KONUT FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

2026 yılı güncel verilerine göre İstanbul konut projelerinde ödeme şartları şu şekildedir:

Ödeme Şekli: %10 Peşinat, 240 Ay Vade.

1+1 Konutlar (55 m²): Yaklaşık 1.950.000 TL (Aylık taksit 7.313 TL civarı).

2+1 Konutlar (65 m²): Yaklaşık 2.450.000 TL (Aylık taksit 9.188 TL civarı).

2+1 Konutlar (80 m²): Yaklaşık 2.950.000 TL (Aylık taksit 11.063 TL civarı).

