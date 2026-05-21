Tokat'ta sel riski! Turhal'da taşkın korkusuyla vatandaş otomobilini ağaca bağladı

21.05.2026 - 18:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TOKAT (İHA)

Tokat'ın Turhal ilçesinde taşkın riski vatandaşları kendi önlemlerini almaya yöneltti. İlçede bir vatandaş, muhtemel su baskınına karşı otomobilini brandayla kapatıp halatla ağaca bağladı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde taşkın riskine karşı vatandaşlar kendi imkanlarıyla önlem almaya devam ediyor. Kentte etkili olan yağışların ardından bazı vatandaşlar araçlarını su taşkından korumak için ilginç yöntemlere başvurdu.

Bir vatandaş aracını Prof. Dr. Nihat Gürkan caddesi üzerindeki bir apartmanın önünde brandayla tamamen kapattığı ve halatla ağaca sabitlediği görüldü. Kaldırım kenarında park halindeki araç için alınan önlem dikkat çekerken, bölgede yağışların aralıklarla devam ettiği öğrenildi.

