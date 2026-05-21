Ordu'da sel suları evin içinden geçip balkondan caddeye aktı

21.05.2026 - 18:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Dursun Mehmet ŞAHİN/KORGAN (Ordu), (DHA)

Ordu’nun Korgan ilçesinde etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel suları bir evin içinden geçip, balkondan caddeye aktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Korgan ilçesine bağlı Tepealan Mahallesi’nde etkili olan yağış sonrası sel meydana geldi. Olgun Cört’e ait evin arka kısmından giren sel suları, evin içerisinden geçerek ön taraftan balkondan caddeye aktı.

Şiddetli yağış nedeniyle mahallede panik yaşanırken, sel anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde sel sularının evin içinden geçtiği görüldü. Bölgede yağışın etkisini sürdürdüğü belirtilirken, ekiplerin mahallede su baskınlarına karşı inceleme yaptığı bildirildi.

