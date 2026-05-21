GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemYeşilırmak'ta debi hızla düştü: Amasya'da endişeyle izlediler
HaberlerGündem Haberleri Yeşilırmak'ta debi hızla düştü: Amasya'da endişeyle izlediler

Yeşilırmak'ta debi hızla düştü: Amasya'da endişeyle izlediler

21.05.2026 - 14:56Güncellenme Tarihi:

Amasya'da bir hafta önce taşkınların yaşandığı Yeşilırmak Nehri'nde saniyede geçen su miktarı yaklaşık 250 metreküpten 130 metreküpe düştü. Amasyalılar, güneşli havada nehrin akışını izledi.

1Yeşilırmak'ta debi hızla düştü: Amasya'da endişeyle izlediler

Yeşilırmak'ın kıyısından geçtiği 8 köy, 1 belde ve 1 mahallede bir hafta önce yaşanan taşkınları endişeyle izlediklerini belirten vatandaşlardan Halis Aydın, "O zaman çok yağış oldu. Seralar da battı. Turhal'da da çok zarara yol açtı. Amasya şehir merkezi şu anda iyi, sıkıntı yok. Eğer birkaç hafta daha yağmurlar devam ederse ileride risk olabilir" dedi.

2Yeşilırmak'ta debi hızla düştü: Amasya'da endişeyle izlediler

Tokat'taki Almus Barajı'nın tam doluluğa ulaşması sonrası taşmasının Yeşilırmak Nehri'nin geçtiği komşu il Amasya'da tedbirlere neden olduğunu hatırlatan Kaygusuz Köse ise, "Şu anda milletin gözü Almus Barajı'nda. Allah'a yalvarıyoruz sebzeler, meyveler su altında kalmasın" diye konuştu.

3Yeşilırmak'ta debi hızla düştü: Amasya'da endişeyle izlediler

Çocukluğunda tertemiz olan nehirde yüzdüklerini anlatan Köse, 1980 yılında da benzer bir taşkınla karşılaştıklarını söyledi.

4Yeşilırmak'ta debi hızla düştü: Amasya'da endişeyle izlediler

Nehirdeki su seviyesinin bir hafta içinde giderek düştüğünü ifade eden İlayda Gür ise, "İnşallah böyle devam ederse taşkın riskiyle karşılaşmayacağız. Bugün Amasya'da hava çok güneşli. Umarım bundan sonra da yağış olmaz, şehzadeler şehrinde felaketle karşılaşmayız. Yaz boyunca da herkesi bu şehri görmeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

5Yeşilırmak'ta debi hızla düştü: Amasya'da endişeyle izlediler
6Yeşilırmak'ta debi hızla düştü: Amasya'da endişeyle izlediler