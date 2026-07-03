Ordu'da 130 bin çiftçinin ana ürünü fındıkta rekolte çalışmaları başladı

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"Amacımız doğruya en yakın rekolteyi tahmin etmek"



İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Aya, ilde 130 bin çiftçinin ana ürünü olan fındıkta rekolte çalışmalarının başladığını söyledi. Rekolte Tahmin Komisyonu'nun bu konuda titizlikle çalıştığını belirten Ay, çalışmaların sahil, orta ve yüksek kesimlerde bölgesel olarak yürütüleceğini ifade ederek, "Tahmin çalışmaları ilimiz genelinde 400 noktada yürütülecek. Bu noktaların fazla olması, tüm alanı temsil etme gücünü artıracaktır. Amacımız, hassas bir şekilde tespitlerimizi yaparak doğruya en yakın rekolteyi tahmin etmek" dedi.