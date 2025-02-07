Tokat'ta elektrikli battaniye faciası: Yaşlı adam son anda kurtarıldı

Olay, Tokat'ın Zile ilçesinin Çayır köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Yalnız yaşayan 5 çocuk babası Mehmet Özçelik evinde uyuduğu sırada elektrikli battaniyeden yangın çıktı.

Alevler evi sarınca komşular yangını fark ederek yaşlı adamı ölümden kurtardı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 3. derece yanarak ağır yaralanan Mehmet Özçelik ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalesi yapılan Mehmet Özçelik ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan yaşlı adamın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.