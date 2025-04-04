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Tokat'ın kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel yazmacılığı, üniversitede gelecek nesillere aktarılıyor

04.04.2025 - 13:13Güncellenme Tarihi:
Tokat'ın kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel yazmacılığı, üniversitede gelecek nesillere aktarılıyor

Tokat'ın en önemli el sanatları arasında yer alan ancak son dönemlerde usta yetişmemesi nedeniyle kaybolmaya yüz tutan yazmacılık, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tokat Yazması ve Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapılan çalışmalarla gelecek nesillere aktarılıyor. Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, 'Merkezimizde Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'ndeki hocalarımız bu alanda hem modern hem geleneksel tasarımların yaşatılması noktasında çalışmalar yapıyor' dedi.

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