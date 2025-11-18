Tokat’ın çehresini değiştiren proje! Baştan sona yenilendi, hizmete açılıyor

Haberin Devamı

Tokat Belediyesi tarafından başlatılan kapsamlı dönüşüm çalışmaları tamamlandı. Baştan sona modern bir anlayışla yeniden inşa edilen Tokat Otobüs Terminali, 18 Kasım Salı günü saat 11.00’de düzenlenecek programla kamuoyuna tanıtılacak. Şehrin yeni giriş kapısı olarak görülen terminal, hem mimarisi hem de fonksiyonel yenilikleriyle Tokat’ın şehir kimliğine değer katmayı hedefliyor.

“TOKAT’IN KAPISI TOKAT’A ÇOK YAKIŞTI”

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, terminalin dönüşüm süreci hakkında yaptığı açıklamada, çalışmanın sıradan bir yenilemeden çok daha fazlası olduğunu vurguladı:

“BU TERMİNAL BİR YENİLEME DEĞİL, YENİDEN İNŞA SÜRECİDİR.”

Başkan Yazıcıoğlu, 2001 yılından bu yana kapsamlı bir bakım görmeyen otogarın günümüz ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini belirterek, göreve gelir gelmez başlatılan detaylı incelemelerin ardından terminalde köklü bir dönüşüm yapılmasına karar verildiğini ifade etti.

KONFOR VE GÜVENLİK ÖN PLANDA

Yapılan çalışmalarla birlikte terminalin iç mekânı tamamen modern bir görünüme kavuştu. Zeminden tavana kadar yenilenen iç alanlara;

Zemin altı ısıtma sistemi,

Genişletilmiş bekleme salonları,

Baştan sona yenilenmiş tuvalet ve mescit,

Modernize edilmiş şadırvan,

Komple yenilenen su hatları eklendi. İç ve dış zeminlerde mermer kaplama, yenilenmiş tavan kiremitleri, fotoselli kapılar ve modern klima sistemleriyle terminal çağdaş bir şehir yapısına dönüştürüldü.

Vatandaşların ihtiyacını karşılamak üzere üç yeni ikram dükkânı, iki yeni büfe ve bir emanet bölümü hizmete alındı. Ayrıca terminale yeni bir polis noktası alanı da oluşturuldu.

DIŞ ALANDA BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Terminal sahasında yapılan düzenlemelerle tüm alan asfaltlandı, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları yenilendi. Peyzaj düzenlemeleri tamamlanırken alana güneş saati yerleştirildi ve 25 adet yeni dekoratif aydınlatma direği kuruldu.

Güvenlik önlemleri de artırıldı. Terminal girişine iki modern X-Ray cihazı yerleştirilirken, 200 metre uzunluğunda Tokat Belediyesi logolu panel çit çekildi ve güvenlik kameraları tamamen yenilendi.

Altyapı alanında doğal gaz hattı çekilen terminale yeni bir elektrik sistemi kuruldu ve kesintisiz enerji için jeneratör eklendi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM TERMİNALDE

Tokat Belediyesi, terminali dijital anlamda da güçlendirdi. Biletleme süreçlerinde kolaylık sağlayan “O Bilet” uygulaması devreye alınırken, terminal içi yönlendirme ekranları ve bilgilendirme sistemleri daha erişilebilir hale getirildi.

“TOKAT’A YAKIŞAN BİR TERMİNAL ORTAYA ÇIKTI”

Son değerlendirmesinde çalışmanın kapsamını “baştan sona yenileme” olarak özetleyen Yazıcıoğlu, tüm Tokatlıları tanıtım programına davet etti:

“Otogarımızı baştan aşağı yeniledik, modernleştirdik, güçlendirdik. Tokat’a yakışan, hem güvenli hem konforlu bir şehir terminalini hep birlikte ortaya çıkardık.”

Yeniden inşa edilen Tokat Otobüs Terminali’nin resmi tanıtım programı, 18 Kasım Salı günü saat 11.00’de Tokatlıların katılımıyla gerçekleştirilecek.