Erzincanlı genç girişimci hobi olarak üretmeye başladı! Şimdi Avrupa ve Amerika'ya satış yapıyor

Bu talepler doğrultusunda üretip satmaya başladım. Daha sonra KOSGEB'den 'İleri Girişimcilik Programı' desteği aldım. Erzincan merkezde küçük bir dükkan açtım. Yaklaşık 2-2,5 sene de orada üretim ve satış yapmaya başladım. İşler iyi gitti, oradaki dükkana sığmamaya başladık. Sonrasından organize sanayi bölgesindeki iş yerimize geçiş yaptık. Şu anda burada da genel olarak kamp malzemeleri, bıçak, balta, deri eldiven, ahşap malzemeler, kupa gibi ürünlerin üretimini yapıyorum. Türkiye'nin 81 iline aynı zaman da yurt dışında Avrupa'ya, Amerika'ya satış yapıyorum" diye konuştu.