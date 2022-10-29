TOGG için büyük gün! 'Dünya çapında bir olay'

Markalaşma ve üretim anlamında önemli adımların atıldığı Türkiye'nin vizyon projesi TOGG'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılacak.

İlk seri üretim aracın banttan inmesiyle, Türkiye'nin 60 yıllık otomobil rüyası gerçek olacak.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL NASIL OLACAK, NORMAL ARAÇLARDAN FARKI NE?

Beykent Üniversitesi'nden Dr. Osman Simav, CNN Türk canlı yayınında Mücahit Topçu'ya elektrikli otomobillerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Simav'ın açıklamaları şöyle;

Karbondioksit ve azotoksit dünyamızı mahvetti. Bu iklim değişikliklerine, ortalama ısınmaya hep bunlar sebep oldu. Bir kere elektrikli motorlar çok verimli motor. Yaklaşık yüzde 95-97 arasında verdiğiniz enerjinin hareket enerjisi olarak kullanıyoruz. Ancak içten yanmalı motorda bu işlev 1.

Mekanizma şöyle; Akülerden elektrik elde edilip döner alanı elde ediliyor. Döner alanında da elektrik motoru çalıştırıyoruz. Elektrik motorunun bir rotarı var içinde, döner alan... Bizim motorumuzu çevirerek tekerleklere güç veriyor. Kayıp çok çok düşük içten yanmalı motora göre ve çevreyi de kirletmiyor. Tabi ki elektrik enerjisinin temiz olarak elde edilmesi önemli burada. Onun için güneş panelleri de rüzgar enerjisine daha fazla ağırlık verilmesi lazım.

"BÜTÜN ALANLARDA ÇOK DAHA İLERİ BİR MÜHENDİS SEVİYEMİZ ÇIKTI"

Devrim otomobilinden bugüne 61 yıl geçti. Bu oldukça uzun bir süre. Bir marka oluşturamadık belki. Bu büyük bir eksiklik ama bu arada 61 yıl içinde bizim mühendislerimiz çok iyi bir mühendis olarak yetişti. Dünyada bence diyebilirim ki; çok yakından tanıdığım için dünyadaki diğer mühendislerden hiç geri kalır yeri yok. Otomotiv sanayiinde, makine mühendisliğinde, elektronik mühendisliğinde bütün alanlarda çok daha ileri bir mühendis seviyemiz çıktı. Biz bu birikimi sağladık.

"BU DÜNYA ÇAPINDA BİR OLAY"

Bizim ekipteki arkadaşlar yani makine mühendislerimiz, elektrik mühendislerimiz, otomotiv mühendislerimiz fabrikayı kurdu. Ve 2 yıl gibi kısa bir sürede gördünüz işte fabrika ne kadar modern. Firma kurulalı 3 yıl oldu. Fabrika için oldukça kısa bir süre. Bu dünya çapında bir olay. Aslında gerçekten benim rüyalarımı süsleyen idealimiz buydu. 42 yıldır elektrikli otomobil Türkiye'de nasıl yapılır? Bunların çalışmasını yapan bir kişi olarak geldiğimiz noktada çok büyük bir mutluluk duyuyorum.

1-2 yıl geç olmakla birlikte 2008'de biliyorsunuz Tesla firması kuruldu. İşte 2010, 2012-13'lerde piyasaya tam vermeye başladı. Bunun üzerine diğer bütün markalar elektrikli otomobillerini çıkardılar. Bu çok önemli. Eğer Tesla çıkmasaydı diğer modeller kolay kolay çıkmazdı. Neden? Çünkü otomotiv sanayii firmaları ürettikleri içten yanmalı motorlu araçlardan daha çok para kazanıyorlar. Bakım, servis, onarım hizmetleriyle. Ama elektrikli taşıtta arıza yapma ihtimali olan hareketli kısım çok fazla yok. Çünkü içten yanmalı motor değil.

SİMAV'IN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİNİ SERVİSE GÖTÜRMESİ ANISI

Ben 3 yıl kadar elektrikli otomobil kullandım. Bir gün tamir ettireceğiz. Bu elektrikli otomobil için servise gittim. Bana 200 liralık bir fatura çıktı. Ben fazla gördüm. Neden fazla, nelere yaptınız? diye sorarken diğer motoru olan bir müşteri hayret etti bana. Dedi ki; "Siz nasıl 200 liraya itiraz ediyorsunuz. Bana 1200 lira çıkardılar. Hiçbir eksiklik de yok. Normal bakım". Dizel motorların benzinliye göre özellikle bakım giderleri daha yüksek.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA BOZULMA RİSKİ DAHA MI AZ?

Elektrikli araçlarda hareket kısmı fazla yok. Yani birbirine sürtünen mekanik kısım yok. Yalnız elektrik motorunun içinde bir rötor iki yatağın içinde dönüyor. Burada arıza yapacak fazla bir şey yok. Eğer rulmanlı yatakların yağlanması, ömrü iyi hesaplanmışsa size 10 sene 15 sene hiçbir problem çıkarmadan hizmet edebilir.

O bakımdan firmalar istemediler ilk başta. Ben onu rahatlıkla hissettim. Şimdi Tesla'nın önderliğinde bütün dünya bu dönüşüme girdi. İnşallah buradan geri dönüşüm olmaz. Ve Türkiye de 1-2 yıl gecikmeyle de olsa bu çağı yakaladı. Dünyadaki ikinci büyük elektrikli otomobil yapan firma Türkiye, TOGG. Bu bakımdan çok büyük bir şansımız var. Bütün dünyaya ihracat yapma imkanımız var. Ve Türk insanı göreceksiniz bunu çok destekleyecek. Çünkü 61 yıldır Türk insanının içinde kalan bir arzu, talep var.

Bu sadece otomobilde değil. Uçak sanayiinde Nuri Demirağ gibi insanlar... Birçok hatalar yapıldı Türkiye'de. Bir daha inşallah Türkiye'mizde böyle hatalar olmadan kendi milli markamızı oluşturur ve destekleriz.