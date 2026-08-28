Tire'de kağıt fabrikasının deposunda yangın çıktı
28.08.2026 - 01:07Güncellenme Tarihi:
İzmir'in Tire ilçesinde faaliyet gösteren kağıt fabrikasının deposunda yangın çıktı. Alevlere müdahale sürüyor.
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Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının deposunda bugün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Hurda kağıtların bulunduğu depodaki yangın, kısa sürede deponun tamamına yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Tire ilçesinde faaliyet gösteren kağıt fabrikasının deposunda saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerin müdahaleleri sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürürken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.