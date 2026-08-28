Sezonun ilk çerezlik ayçiçeği hasadı başladı! Üreticiler umutlu

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Yerköy'de ayçiçeği üreticileri, hasat sezonunun başlamasıyla birlikte tarlalarda yoğun mesaiye girdi. Sezonun ilk çerezlik ayçiçeği hasadının gerçekleştirildiği tarlada, ayçiçekleri önce köklerinden kesildi ardından işçilerce tek tek toplanarak patoz makinesine atılarak çekirdeklerinden ayrıştırıldı.



Ayçiçekleri önce kesiliyor, ardından patozdan geçiriliyor

Geleneksel yöntemlerin kullanıldığı hasatta, sıcak havaya rağmen çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Tarladan toplanan ayçiçekleri patoz makinesine atılırken, makineden ayrıştırılan çekirdekler daha sonra kurutulmak üzere harmana seriliyor.

Hasadın gerçekleştirildiği 11 dönümlük tarla dron ile havadan görüntülenirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.





"İlk hasat bu tarlada yapılmakta"

Tarla sahibi Ali Arslan, Yerköy'de sezonun ilk hasadını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yozgat Yerköy'de şu anda, bizim köyümüz olarak da bildiğimiz kadarıyla, ilk hasat bu tarlada yapılmakta. Şu anda sezona başladık, inşallah. Makineyle dövme işlemine başladık. Buradan da birazdan harmana serme işlemini yapacağız" dedi.

Yerköy'de ayçiçeği alımı yapan esnafla görüşeceklerini ifade eden Arslan, "Şu anda Yerköy'de 3 tane esnaf var. Onlarla iletişime geçeceğiz. Onlara göre değerlendireceğiz. Bu alan 11 dönüm, yani 11 bin metrekare. Şu anda ayçiçeklerini 3 gün önce kestik. Bugün de patozunu yapıyoruz. Bugün biter inşallah" diye konuştu.

Arslan, sezonun tüm çiftçilere hayırlı olmasını dileyerek, "Tüm çiftçi esnafına, dostlarımıza hasatlarının hayırlı olmasını; bol kazançlar, bereketli kazançlar olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.