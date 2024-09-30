Tır sürücüsünün boynunu sokan arı kazaya sebep oldu

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı Samsun 19 Mayıs Stadyumu karşısı viyadük üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar Sağır idaresindeki 61 AEG 258 plakalı mısır sılajı yüklü tır, seyir halindeyken sürücüsünün boynunu arı sokması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarpıp yol ortasına devrildi. Tırın kasasında bulunan mısır silajları ise yola saçıldı. Kazada yaralanan tır sürücüsü Serdar Sağır ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tır sürücüsü seyir halindeyken araç içinde boynunu arı sokması sonucu kazanın meydana geldiğini söyledi. Kaza sonrası viyadük üstü araç trafiğine kapanırken, polis trafik akışını yan yoldan sağladı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.