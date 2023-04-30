TikTok meydan okuması, vücudunun yüzde 80'ini yaktı!

Mason Dark ve arkadaşları, sprey boya kutusu ve çakmakla, TikTok'ta viral olan meşale deneyini yapmaya çalışıyordu. Yanıcı aerosoller kullanarak küçük bir alev püskürtücü yapmaya çalışan gençlerin işleri ters gitti ve korkunç bir patlama yaşandı. Mason Dark ve arkadaşları, sprey boya kutusu ve çakmakla, TikTok'ta viral olan meşale deneyini yapmaya çalışıyordu. Yanıcı aerosoller kullanarak küçük bir alev püskürtücü yapmaya çalışan gençlerin işleri ters gitti ve korkunç bir patlama yaşandı.

"Tanınamayacak hale geldi" diyen çocuğun annesi Holli Dark, 16 yaşındaki gencin vücudunun yüzde 80'inin yandığını söyledi.

TikTok'taki meydan okuymaya katılan gençlerin yaptığı tehlikeli meşale bir anda patladı. Anne Dark, "Büyük bir patlama oldu. Sonra Mason koşarak geldi ve gömleğini çıkarmaya başladı" dedi.

Mason, yanıklarını söndürmek için yakındaki nehre atladı ancak nehirden çıktığında vücudunun büyük bir kısmı kömürleşmişti. Ancak nehre atlaması durumunu daha da kötüleştirdi.

Yanan gömleğini çıkarmaya çalışırken sırtında T şeklinde üçüncü derece bir yanık oluşan Mason, nehre atladığı için enfeksiyon kaptı.

Vücudunun yüzde 80'i yanan çocuk, UNC Yanık Merkezine kaldırıldı. Anne Dark, oğlunun yanıkları nedeniyle "Şimdi öncekinden 100 kat daha farklı görünüyor" dedi.

Mason, yanıklarının iyileşmesi için birkaç kez ameliyat geçirdi. Oldukça aktif bir futbolcu ve koşucu olan gencin önümüzdeki 6 ayı yanık merkezinde geçirmesi bekleniyor. Mason'ın ailesi şimdi hastane masraflarının karşılanması için kampanya başlattı.