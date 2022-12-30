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Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan görevden alındı

Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan, başlatılan idari tahkikat sonucu görevden alındı.

30.12.2022 - 21:33 | | ANKARA, (DHA)
Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan görevden alındı

Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımları nedeniyle, Ticaret Bakanlığınca yürütülen idari tahkikat sonucu görevden alındı. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan idari tahkikat sonucu görevinden alınmıştır" denildi.

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