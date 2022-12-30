Cumhurbaşkanı Erdoğan: Balkanlar'daki barışa katkı sağlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile ortak basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güneydoğu Avrupa'da istikrarın korunmasına ve bölgenin ekonomik kalkınmasına özel önem atfediyoruz. Karadağ'ın Avrupa Birliği ve Avrupa Atlantik Kurumlarıyla bütünleşme yolunda attığı hızlı adımları takdir ediyoruz. NATO müttefikimiz Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne tam üye olmasını da samimiyetle teşvik ediyor ve destekliyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Cukanoviç de, "Karadağ böyle zorlu bir süreçten geçiyor fakat temel değerlerin tehdit altına girdiğini düşünemiyorum. Çünkü Karadağ bir bağımsız devlettir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile görüştü. İkili, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek dönemlerde de ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla Karadağ'ı desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Cukanoviç ise, dostane ve açık toplantı gerçekleştirdiklerini ve ikili ilişkilerin gelişmesinde önemli olduğunu söyledi.

'KARADAĞ'DAKİ TÜRK YATIRIMLARIN TOPLAMI 67 MİLYON DOLARI AŞTI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karadağ ilk büyükelçiliğini de Osmanlı döneminde İstanbul'da açmıştı. Boşnak ve Arnavut akraba topluluklarımız ile Türkiye'deki 150 binden fazla Karadağ kökenli vatandaşımız ülkelerimiz arasında müstesna bir gönül köprüsüdür. Ortak bir tarih ve kültürü paylaşan kuvvetli beşeri ve akrabalık bağlarına sahip olan Türkiye ile Karadağ arasındaki ilişkiler en üst düzeydedir. Görüşmelerde ikili ilişkilerimizi ele aldık, etraflıca görüşme fırsatı bulduk. Geçen yıl Karadağ'a yaptığım ziyarette ikili ticaret hacmimizi 250 milyon dolara çıkarma hedefini koymuştuk. Bu senenin ilk 11 ayındaki rakam geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, yüzde 49'luk bir artış yaşanmıştır. Mevcut tabloyla dahi 182 milyon dolara ulaşarak rekor kırdık. Karadağ'daki Türk yatırımların toplamı 67 milyon doları aşmıştır. Şu anda Karadağ'daki Türk yatırımcı şirketlerin sayısı ise 3 bin 800. Bu çok önemli bir adım. Türk firmalarının özellikle alt yapı, inşaat, turizm ve hizmet sektörlerinde önemli projeleri mevcut. Özel sektörümüzün tüm balkanlarda olduğu gibi Karadağ'da da başarılı girişimlerini sürdürmeye devam edeceğinden eminim. TİKA restorasyon, eğitim ve sağlık alanındaki faaliyetlerini sürdürürken Yunus Emre Enstitümüz de Türk sanat ve kültürünü Karadağlı dostlarımızın evlerine taşıyor. TİKA Karadağ'da bugüne kadar toplam değeri 20 milyon avroyu aşan 400'den fazla proje ve faaliyet gerçekleştirmiştir. Yunus Emre Türk Kültür Merkezimiz de kuruluşundan bu yana 2 bine yakın öğrenciye Türkçe eğitimi verdi. Devletimizin sağladığı Türkiye burslarından faydalanan Karadağlı öğrencilerin sayısı son 25 yılda 501'e ulaştı. Önümüzdeki dönemde de ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla Karadağ'ı desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'KARADAĞ'IN AVRUPA BİRLİĞİ'NE TAM ÜYE OLMASINI DESTEKLİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüşmemizde Balkanlar başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da çok önemli değerlendirmeleri yapma fırsatı bulduk. Güneydoğu Avrupa'da istikrarın korunmasına ve bölgenin ekonomik kalkınmasına özel önem atfediyoruz. Balkanların ve Avrupa'nın önemli bir parçası olan Karadağ'da barış ve istikrara önemli katkılar sağlıyor. Bu minvaldeki çalışmalarını Temmuz ayında devraldığı Güneydoğu Avrupa işbirliği süreci dönem başkanlığıyla birlikte başarıyla yürütüyor. Karadağ'ın Avrupa Birliği ve Avrupa Atlantik Kurumlarıyla bütünleşme yolunda attığı hızlı adımları takdir ediyoruz. NATO müttefikimiz Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne tam üye olmasını da samimiyetle teşvik ediyor ve destekliyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'DEN GELENLER KARDAĞ'DA HOŞ ŞEKİLDE KARŞILANIYOR'

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç, "Önemli konuları konuştuk. Karadağ ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler çok uzun, diplomatik ilişkilere bağlı olarak ve dostane ilişkiler olduğunu görüyoruz. Sağlam dostane ilişkilerimiz var. Bizim atalarımızın iyi çalıştığı için biz de bugün yaşayan insanlar olarak ilişkilerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Yeni alanları arıyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde en önemli konumuz ekonomi olmuştu. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Karadağ, Türkiye'ye çok yakın ve küçük ülke. 3 bin 800 Türk şirketin olduğunu biliyoruz. Bu önemli bir bilgi ve bu şunu gösteriyor. Sadece yakınlığımız değil, yer olarak yakın olması değil de insanların güven, yeni bir arayışlara girmiyorlar. Bir yerde güven yoksa ve hoş karşılanmazlarsa insanlar oraya gitmez. Türkiye'den gelen insanlar her zaman Karadağ'da hoş bir şekilde karşılanıyorlar ve işlerini yapmak istiyorlar" diye konuştu.

'SAVUNMA ALANINDA İYİ İLİŞKİLERE SAHİP OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM'

Cukanoviç, "Bugün yeni projeleri konuşmuştuk. Alt yapı, enerji, ulaşım, su ve ormancılık, sağlık, eğitim, kültür alanında konuları ele aldık. Bizim siyasi diyalogumuz sadece Cumhurbaşkanlık düzeyinde değil. Erdoğan ve ben farklı yerlerde karşılaşıyoruz. Bizim ülkelerimizin değişik bakanlıkları çok yoğun ilişkiler halinde. İş insanları da yoğun şekilde çalışıyorlar. Türkiye'den gelen iş insanları gördüm ve yeni yatırımlar konusunda, ticari hacmin büyümesi konusunda konuşmuştuk. Bu iki ülkemizin ticaret hacmini de artıracaktır. Bugünkü görüşmemizde bir potansiyel olduğunu ve kullanmamız gerektiğini hep birlikte gördük. Serbest ticaret anlaşmasını imzalamıştık ve bugün karma ekonomik toplantısının önümüzdeki dönemde tekrar gerçekleşeceğini yeni yatırım alanları orada ele alınacaktır. Eğitim konusunu ele aldık. Türkiye Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı buraya gelen öğrencilere katkı verdikleri için, iyi üniversitelerde okudukları için teşekkür ediyorum. Bizim savunma alanında çok iyi ilişkilere sahip olduğumuzu düşünüyorum. İkili ilişkilerimizin düzeyden dolayı memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Daha da geliştirmemiz gerekiyor. Hem bölgesel hem global konuları ele aldık" ifadelerini kullandı.

'İLİŞKİLERİMİZİN GELİŞMESİNDE ÖNEMLİ BİR TOPLANTI'

Ukrayna sorununun da ele alındığını belirten Cukanoviç, "Bu sorunun atlatılması için görüşme teatisinde bulunduk. Ben kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti ve Sayın Erdoğan'ın katkısından dolayı büyük bir saygı duyuyorum. Batı Balkanlar'daki sorunları da ele aldık. Belli sorunlarla karşılaşıyoruz ve bildiğiniz gibi, biz Batı Balkan'a daha güvenilir bir ortam olması gerekiyor. Çünkü ileriye gidemeyiz. İleriye gideceksek daha Avrupa Birliği içerisinde bu işleri yürütürsek daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Biz uzun dönem içerisinde 2006 yılında bağımsızlığımızı ilan ettik ve önemli yatırımlar ülkemize geldi. Yoğun dönemden geçti. Karadağ bundan dolayı NATO'da yer almıştı ve bugün Avrupa Birliği'yle müzakere yapılıyor. Son yıllarda çok farklı tecrübelerden geçiyoruz. Hayata da bireysel olarak da devlet olarak da her şey aynı gitmiyor. Bazen farklı zor dönemlerden geçiyorsunuz. Karadağ böyle zorlu bir süreçte geçiyor fakat temel değerlerin tehdit altına girdiğini düşünemiyorum. Çünkü Karadağ bir bağımsız devlettir. Bizim ülke olarak önümüzdeki dönemde de diğer ülkelere de güzel örnek olacaktır. Biz eğer gelişeceksek, ileri gideceksek güvenli bir ortamda yaşamalıyız. Bizde güvenlik yoksa, Avrupa'da da güvenlik olmayacak. Hem Karadağ hem Batı Balkan Türkiye'nin bütün güveni görüyorlar. Ben kesinlikle bugün dostane ve açık görüşmelere gerçekleştirdik. Bu yeni dostane ilişkilerimizin gelişmesinde önemli bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Önemli bir toplantı olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştuk.