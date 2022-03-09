GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemTHY'den olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal kararı!
HaberlerGündem Haberleri THY'den olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal kararı!
ABONE OL

THY'den olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal kararı!

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı seferlerini iptal etti.

09.03.2022 - 01:17 | | Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA)
THY'den olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal kararı!

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı, varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler" ifadelerine yer verildi.

GÜNCEL HABERLER

THY'den olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal kararı!

THY'den olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal kararı!

ABD ve İngiltere'den sonra bir açıklama daha! Rusya'ya karşı 'REPowerEU' planı

ABD ve İngiltere'den sonra bir açıklama daha! Rusya'ya karşı 'REPowerEU' planı

Putin kritik kararnameyi imzaladı! 2 gün sonra belli olacak...

Putin kritik kararnameyi imzaladı! 2 gün sonra belli olacak...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

THY'den olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal kararı!

THY'den olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal kararı!

Sıradaki Haber
ABD ve İngiltere'den sonra bir açıklama daha! Rusya'ya karşı 'REPowerEU' planı

ABD ve İngiltere'den sonra bir açıklama daha! Rusya'ya karşı 'REPowerEU' planı

Sıradaki Haber
8 Mart 2022 Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

8 Mart 2022 Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

Sıradaki Haber
Devlet Tiyatroları 10 ilde 53 sözleşmeli personel alacak!

Devlet Tiyatroları 10 ilde 53 sözleşmeli personel alacak!

Sıradaki Haber