THK'dan yangın söndürme uçağı açıklaması

THK'dan yangın uçaklarıyla ilgili yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin mirası ve Atatürk’ün emaneti olan Türk Hava Kurumu, 16 Şubat 2025’te 100'üncü yılını kutlamaya hazırlanıyor. Havacılığın gelişimine öncülük eden ve ülkemizin geleceği için önemli bir yere sahip olan THK, yaşanan mali zorluklarla mücadele ederken, milletimize hizmet misyonunu kararlılıkla sürdürmektedir. Bu zorlukların aşılması ve kurumun daha güçlü bir yapıya kavuşması için idari, mali ve hukuki tedbirler alınırken, kurumsal yapının modernize edilmesi yönündeki çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Türk Hava Kurumu’nun toplamda 8 adet yangın söndürme uçağı bulunuyor; bu uçaklardan 3’ü aktif olarak kullanılabilirken, diğer 5’inin de aktif hale getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Tüm filonun kapsamlı bir modernizasyona tabi tutulması, bu uçakların Yeşil Vatan için daha verimli ve etkin kullanılmasını sağlayacaktır. Bu doğrultuda, ilgili kamu kurumlarıyla ortak iş modelleri geliştirme çalışmaları da planlanmaktadır. Modernize edildiğinde 8 uçaktan oluşacak bir filonun önümüzdeki yıllarda orman yangınlarıyla mücadelede çok daha etkili olacağı açıktır. THK’nın varlığına veya misyonuna zarar verecek herhangi bir süreç kesinlikle söz konusu değildir. Aksine, kurumumuzun sürdürülebilir bir yapıya kavuşması adına tüm çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. (DHA)

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