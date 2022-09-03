TFF BÄ°NASINA 5 MERMÄ° Ä°SABET ETMÄ°ÅžTÄ°

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nin Riva'da bulunan binasÄ±nda 1 EylÃ¼l 2022 Â tarihinde saat 17.50 sÄ±ralarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen olayda binaya 5 adet mermi isabet etmiÅŸti. Mermilerden biri Federasyon BaÅŸkanÄ± Mehmet BÃ¼yÃ¼kekÅŸi'nin odasÄ±na, diÄŸer bir mermi o sÄ±rada toplantÄ± yapÄ±lan odada diÄŸer 3 merminin ise binanÄ±n muhtelif yerlerine isabet etmiÅŸti. Polisi alarma geÃ§iren olayÄ±n ardÄ±ndan harekete geÃ§en AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Gasp BÃ¼ro AmirliÄŸi koordinesindeki ekipler Ã§evreyi ablukaya alarak soruÅŸturma baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. Bir yÃ¼zen evin balkonundan ateÅŸ edildiÄŸi, ÅŸÃ¼phelilerin araÃ§la olay yerinden hÄ±zla kaÃ§tÄ±klarÄ± belirlenmiÅŸti. O anlar ise bir gÃ¼venlik kamerasÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde ÅŸÃ¼phelilerin beyaz renkli bir araÃ§la olay yerine geldikleri, daha sonra hÄ±zla oradan uzaklaÅŸtÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

POLÄ°S SAAT 21.00'DE SALDIRGANI GÃ–ZALTINA ALDIÂ

YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde olayÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren kiÅŸinin gÃ¼mrÃ¼k mÃ¼ÅŸavirliÄŸi yapan CÃ¼neyt U. olduÄŸu tespit edildi. Polis ekipleri ÅŸÃ¼phelinin Riva'daki villasÄ±na gittiklerinde, olay yerinde olduÄŸu belirlenen OÄŸuzhan G.'yi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. OÄŸuzhan G.'nin, CÃ¼neyt U.'yu yemek yemesi iÃ§in Riva merkeze bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi Ã¼zerine ekipler bu yÃ¶ne kaydÄ±rÄ±ldÄ±. Riva merkezden olay yerine doÄŸru yÃ¼rÃ¼yen CÃ¼neyt U. saat 21.00 sÄ±ralarÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

4 KÄ°ÅžÄ° GÃ–ZALTINA ALINDI BÄ°RÄ° Ä°FADESÄ° ALINIP SERBEST KALDIÂ

Olay sÄ±rasÄ±nda ve sonrasÄ±nda alkollÃ¼ olduklarÄ± tespit edilen ÅŸÃ¼pheliler CÃ¼neyt U. ile OÄŸuzhan G., Gayrettepe'de bulunan AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde sorgulandÄ±. Polis soruÅŸturma kapsamÄ±nda bu kiÅŸilerle irtibatlÄ± olduÄŸu tespit edilen H.Ã‡.'yi de yakaladÄ±. Olayla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan bir kiÅŸi daha ise savcÄ±lÄ±k talimatÄ±yla ifadesi alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

POLÄ°STEKÄ° Ä°FADESÄ°NDE SUÃ‡UNU Ä°TÄ°RAF EDÄ°P "PÄ°ÅžMANIM" DEDÄ°Â

Gasp BÃ¼ro AmirliÄŸinde ifade veren ve suÃ§unu itiraf eden CÃ¼neyt U. poliste verdiÄŸi ifadesinde "Olay sÄ±rasÄ±nda Ã§ok alkollÃ¼ydÃ¼m. Bu durumun etkisiyle havaya ateÅŸ ettim. Kesinlikle Federasyon binasÄ±nÄ± ya da baÅŸka bir yeri hedef almadÄ±m. OlayÄ±n ardÄ±ndan Ã§Ä±kan karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ktan korkup otomobile binerek oradan ayrÄ±ldÄ±m. YaptÄ±ÄŸÄ±ma Ã§ok piÅŸmanÄ±m. " dedi.

SÄ°LAHIN DOMATES TARLASINDA BULUMASINI KAMERALAR KAYDETTÄ°Â

ÅžÃ¼phelinin kendisini yakalayan polislere "SilahÄ± yÃ¼zen evin arkasÄ±nda bulunan sazlÄ±k alana attÄ±m." ifadesinin ise yalan olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Polis gÃ¼n boyu dalgÄ±Ã§larÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda silahÄ± bulamadÄ±. Ancak daha sonra CÃ¼neyt U'nun villasÄ±nÄ±n iÃ§inde bulunan domates bahÃ§esinde topraÄŸa gÃ¶mÃ¼lÃ¼ halde Â siyah bir beze sarÄ±lan iki adet tabanca ve 12 mermi ele geÃ§irildi. Bu silahlardan birinin olayda kullanÄ±lan silah olduÄŸu belirlendi. SilahlarÄ±n bulunduÄŸu anlar bir cep telefonu kamerasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Olayla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan diÄŸer ÅŸÃ¼pheli OÄŸuzhan G. ise Â "YÃ¼zen evde CÃ¼neyt U. ile birlikte oturuyorduk. Ben bir ara dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±m. Geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼mde CÃ¼neyt abi bana kÃ¶tÃ¼ bir ÅŸey yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek otomobille oradan ayrÄ±lmamÄ±zÄ± istedi. Birlikte onun evine geldik. Daha sonra kendisini yemek iÃ§in merkeze bÄ±rakmamÄ± istedi. Ben de onu bÄ±raktÄ±m. Geri dÃ¶ndÃ¼m. Ãœzerimi deÄŸiÅŸtirip onun yanÄ±na gitmeye planlarken polisler geldi." dediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

SÄ°LAHLARIN BALÄ°STÄ°K Ä°NCELEMESÄ° SÃœRÃœYOR

ÅžÃ¼pheli CÃ¼neyt U.'nun evinde bulunan iki adet av tÃ¼feÄŸi ile domates tarlasÄ±nda bulunan iki tabanca baÅŸka bir suÃ§ta kullanÄ±lÄ±p kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlenmesi iÃ§in kriminal polis laboratuvarÄ±na gÃ¶nderildi.

Poliste iÅŸlemleri tamamlanan daha Ã¶nceden 18 kez polise geliÅŸ kaydÄ± bulunan CÃ¼neyt U. ile iki kez polise geliÅŸ kaydÄ± bulunan OÄŸuzhan G. ve onlarla irtibatlÄ± olduÄŸu belirlenen H.Ã‡. adliyeye sevk edildi. ÅžÃ¼pheliler adliyeye giderken "Neden ateÅŸ ettiniz." sorusuna cevap vermediler.