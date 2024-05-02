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ODTÜ’lü Teoman’ın acı sonu! Zoom üzerinden mülakatta kalp krizi geçirdi

Ankara'daki evinde Münih Teknik Üniversitesi'ndeki yüksek lisans eğitimi için mülakata girdiği görüşmede kalp krizi geçiren ODTÜ Fizik Bölümü son sınıf öğrencisi Teoman Mehmet Arslan, memleketi Antalya’da son yolculuğuna uğurlandı.

02.05.2024 - 08:20 |
ODTÜ’lü Teoman’ın acı sonu! Zoom üzerinden mülakatta kalp krizi geçirdi

Ankara’da yaşayan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fizik Bölümü son sınıf öğrencisi Antalya ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı'nın torunu Teoman Mehmet Arslan, Münih Teknik Üniversitesi'ndeki yüksek lisans eğitimi için Zoom üzerinden mülakata girdiği online görüşme esnasında heyecanlanarak fenalaştı. 

ODTÜ’lü Teoman’ın acı sonu Zoom üzerinden mülakatta kalp krizi geçirdi

Görüşme yaptığı hocanın durumu ODTÜ’ye haber vermesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arslan’ın cenazesi, memleketi Antalya’ya getirildi.

ODTÜ’lü Teoman’ın acı sonu Zoom üzerinden mülakatta kalp krizi geçirdi

Gencin cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tekerli Mezarlığı’nda defnedildi. Yoğun katılımın olduğu cenaze törenine Arslan’ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Defin işlemleri sırasında gözyaşlarına boğulan Arslan’ın ailesini yakınları teselli etmeye çalıştı.

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