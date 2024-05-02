Organize suç örgütüne 'Mahzen-36' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Bursa merkezli İstanbul, Adana, İzmir, Manisa, Bilecik, Muğla ve Kırıkkale’de suç örgütlerine yönelik "Mahzen-36" operasyonunun düzenlendiğini duyurdu.

Düzenlenen operasyonlarda; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, cinsel istismar, insan ticareti, tehdit ve şantaj suçlarını işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; mağdurları hileyle kandırıp, şiddet uygulayarak uyuşturucu madde vermek suretiyle bağımlı hale getirdikleri, mağdurlara zorla hırsızlık, uyuşturucu madde satıcılığı (torbacılık), konsomatrislik ve fuhuş yaptırdıkları, suç işlemek istemeyen mağdurlara şantaj, cebir ve şiddet yoluyla baskı yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 42 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlar sonucu; 6 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."