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Tezgahlarda palamut bolluğu! Tanesi 75 TL'ye satılıyor

21.09.2026 - 20:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tezgahlarda palamut bolluğu! Tanesi 75 TL'ye satılıyor

Kastamonu'da denizlerde palamut bolluğu yaşanırken sahil ilçelerinde tanesi 75 liradan satılıyor.

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Cide ilçesinde palamut bolluğu yaşıyor. İlçeden Karadeniz'e açılarak avlanan balıkçılar kasa kasa palamutla dönüyor. Kastamonu'daki sahil ilçelerinde yaklaşık 700 gram ağırlığındaki palamutların tanesi 75 liraya satılıyor. İlçede balıkçılık yaparak geçimini sağlayan kaptan Murat Ok, yaşanan bolluktan memnun olduklarını söyledi. Son günlerde yakıt maliyetlerinin kendilerini olumsuz etkilediğini belirten Ok, yaptıkları işin çok zor olduğunu belirterek, "Bir gece bizimle balığa gelsinler, bu balığın pahalı mı ucuz olduğunu o zaman anlarlar. Rüzgarı, soğuğu, denizin dalgasını bir yaşasınlar. Bu kadar kolay bir iş değil balıkçılık. Kolay bir iş değil. Rabbim herkese yardımcı olsun" dedi.

Cide'de balıkçılıkla geçimini sağlayan kaptan Ramazan Yiğit de, "Bu sezona çok ümitli hazırlandık. Cenab-ı Rabbim de balık verdi, veriyor. Fakat mazotu kurtaramıyoruz. Balık fiyatları çok düşük. İstediğimiz avı tam olarak elde etsek de paraya dönüşmüyor. Burada imkanlarımız zaten kısıtlı. Mazot da aldı başını gidiyor. Bir türlü yetişemiyoruz. Haftada bir gün av yapabiliyoruz" diye konuştu.

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