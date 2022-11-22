Terör örgütü PKK'dan Öncüpınar'a roket saldırısı

Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine Suriye'nin kuzeyinden 3 roket atıldı. Terör örgütü YPG/PKK tarafından atılan roketler boş bir araziye düştü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Bölgede güvenlik güçleri tarafından önlemler artırıldı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, kimsenin yaralanmadığı belirtilerek, "Terör örgütü tarafından 22.11.2022 tarihinde saat 21:25 sularında Tel Rıfat bölgesinden atılan 3 adet Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Kilis’te sınır hattına düşmüştür. Herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır" denildi.

Kilis'e pazar günü yapılan roketli saldırıda 1 asker ile 7 polis memuru yaralanmıştı.

AZEZ'E SALDIRI

Terör örgütü PKK’nın Suriye’nin Azez kentine düzenlediği roketli saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi.

Terör örgütü PKK’nın Suriye’nin Halep kenti kırsalında yer alan Azez’e düzenlediği roketli saldırıda can kaybı arttı. Kent merkezinin hedef alındığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında 1 çocuk bulunuyor.