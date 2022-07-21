Terör örgütü PKK’dan kaçışlar da sürüyor! Hudut karakoluna teslim oldu

MSB'den yapılan açıklama şöyle: Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK’ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken terör örgütü PKK’dan kaçışlar da sürüyor. Son olarak Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist daha Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu.