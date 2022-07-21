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GündemTerör örgütü PKK’dan kaçışlar da sürüyor! Hudut karakoluna teslim oldu
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Terör örgütü PKK’dan kaçışlar da sürüyor! Hudut karakoluna teslim oldu

MSB'den yapılan açıklamaya göre, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK’ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken terör örgütü PKK’dan kaçışlar da sürüyor. Son olarak Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist daha Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu." ifadeleri yer aldı.

21.07.2022 - 18:41 |
Terör örgütü PKK’dan kaçışlar da sürüyor! Hudut karakoluna teslim oldu

MSB'den yapılan açıklama şöyle: Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK’ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken terör örgütü PKK’dan kaçışlar da sürüyor. Son olarak Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist daha Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu.

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