Tendürek Dağı teröristlerden tamamen temizlendi! Bakan Soylu duyurdu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Eren Abluka-32 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Yıldız Operasyonu' kapsamında, bugün Çaldıran ilçesi kırsalında bölücü örgüt mensupları ile çıkan silahlı çatışmada 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Böylelikle 16 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla Tendürek Dağı bölücü terör örgütü mensuplarından tamamen temizlenmiş oldu.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan 'Evindar' kod adlı Tuğba Tambahçeci olduğu tespit edildi. Teröristin; 15 Eylül 2016 tarihinde Doğubayazıt ilçesi Gökçebudak köyünün Küçük tepe Tendürek Dağı istikametinde bulunan Karakuş Tepe Üs Bölgesine saldırı olayına katıldığı, 10 Mayıs 2017 tarihinde Doğubayazıt-Çaldıran Karayolu Yılanlı Tepe Üs bölgesine yakın bir mesafeye yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 1 personelin şehit edilmesi ve 2 personelin yaralanması eylemine katıldığı, 2016 yılından itibaren Tendürek Dağı bölgesinde yapılan eylemlerin tümüne katıldığı belirlendi. Etkisiz hale getirilen diğer teröristin ise 'Eylem' kod adlı Devlet Taşir olduğu ve terörden arananlarda gri kategoride yer aldığı tespit edildi" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Tendürek tertemiz. Ülkemize ve Milletimize güzel bir haberimiz var: Kahraman evlatlarımız, Eren Abluka-32 Operasyonu'nda; bir terör yuvasındaki son 2 teröristi daha etkisiz hale getirerek, tamamen temizledi. Bir turuncu ve bir gri terörist daha sarı torbada" dedi.