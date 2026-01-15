TEM'de hareketli dakikalar! Alev alev yanan araç hurdaya döndü
15.01.2026 - 14:11Güncellenme Tarihi:
İstanbul TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir araçta çıkan yangın hareketli anlara neden oldu. Sürücünün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönülürken, araç hurdaya döndü.
Korku dolu anlar saat 11.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenkent mevkiinde yaşandı. Edirne istikametinde doğru seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmından aniden yoğun dumanlar yükselmeye başladı.
Durumu fark eden sürücü, soğukkanlılığını koruyarak aracını hemen emniyet şeridine çekti ve araçtan inmeyi başardı.
ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını kontrolü şekilde sağladı.
İtfaiye ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaşmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yanan otomobil ise kullanılamaz hale geldi.