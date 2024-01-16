Telefon dolandırıcılarına 15 ilde operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü suçlar soruşturma bürosu tarafından yapılan soruşturma kapsamında, 71 şüphelinin farklı yöntemlerle dolandırıcılık yaptığı, şüphelilerin vatandaşları arayarak kendilerini polis, savcı, banka veya kredi kurumları çalışanı olduklarını söylediği tespit edildi. Şüphelilerin kandırdıkları mağdurları hesaplarında bulunan paraları kendilerine ya da birlikte çalıştıkları kişilerin hesaplarına gönderilmesini sağladıkları belirlendi.

Şüpheliler tarafından internet üzerinden sahte trafik sigortası sitesi oluşturarak trafik sigortası yaptırmak isteyenleri de tuzaklarına düşürdükleri belirlendi. Başsavcılık kimlik bilgileri tespit edilen 71 şüphelinin 69 farklı dolandırıcılıkla yaklaşık 5 milyon 885 bin lira haksız kazanç temin ettiklerini belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 5 şüphelinin halen cezaevinde tutuklu olduğu, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. 64 şüphelinin ise yakalanması için gözaltı kararı verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Adıyaman, Ankara, Bolu, Diyarbakır, Elâzığ, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak ve Yalova'da şüphelileri yakalamak için operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 41 şüpheli gözaltına alındı. 7 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Operasyonlarda evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız silah, 23 fişeğe el konulduğu ve firari şüphelilerin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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