TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.



Festival kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST Drone Şampiyonası"nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, hem genel klasmanda hem de Adana elemelerinde ilk üçe giren yarışmacılara ödüllerini takdim etti. Bu kapsamda genel klasmanda birinci olan Nazım Tüzün 50 bin liralık ödülün sahibi oldu. Etkinlikte ikinci Burak Mercimek'e 40 bin lira, üçüncü Atakan Mercimek'e ise 30 bin lira ödül verildi.



Ödül töreni öncesinde şampiyonanın yapıldığı alanı gezerek yetkililerden bilgi alan Bayraktar, bugün başlayacak "World Drone Cup" yarışması için 31 ülkeden gelen yarışmacılarla da sohbet etti. Bayraktar, yarışmacılardan modifiye ettikleri dronlara ilişkin bilgi alırken World Drone Cup'ta Türkiye'yi temsil edecek Nazım Tüzün'e başarı diledi.

Haberin Devamı

GÜLERYÜZ'DEN ADANALILARA ÇAĞRI

STM Genel Müdürü Güleryüz de 2018'den bu yana TEKNOFEST'e katkı sağlamaya çalıştıklarını ve her geçen yıl bu alanda büyüyen bir heyecan ve keyif olduğunu söyledi.



Dron yarışmasında dün akşam Türkiye şampiyonunun belirlendiğini anımsatan Güleryüz, alanın yavaş yavaş World Drone Cup heyecanına girdiğini vurguladı. Güleryüz şu değerlendirmede bulundu:

"World Drone Cup'ın bu sene şöyle bir özelliği var, hiç bu kadar yüksek sayıda katılımcı farklı ülkeden olmamıştı. 9'dan başlayıp 30'lu yaşlara kadar yarışmacımız var. Hepsi inanılmaz heyecanlı. Herkes burada kendi dronunu tasarlıyor, üretiyor, geliştiriyor, modifiye ediyor. TEKNOFEST'e gelen tüm ziyaretçilerimizi mutlaka dron şampiyonası alanına gelmeye davet ediyorum. Bütün Adanalıları dron yarışmalarını izlemek için bu alana bekliyoruz."



YURT DIŞINDAN CİDDİ BİR TALEP VARDI

"TEKNOFEST Drone Şampiyonası" ve "World Drone Cup"ın düzenleyicilerinden Mehmet Öztekin ise Isparta ve Mersin’de düzenlenen yarışmaların ardından Adana’da finallerin gerçekleştiğini bildirdi. Tüm etapların başarıyla tamamlandığını belirten Öztekin, yarışmacıların elemelerden memnun kaldığını dile getirdi.

Öztekin, bu yıl da yüksek katılım olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"32 ülkeden 32 sporcuyu hedeflemiştik, başardık. Daha önce gelmemiş ülkelerden de sporcular geldi. Bu sene çok ciddi bir talep vardı. Yaklaşık 80 ülkeden kayıt geldi. Biz ülkelerin en iyilerini seçmek için en başarılı sporcuları ve yakın olduğumuz ülkeleri seçtik."

Haberin Devamı