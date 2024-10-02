TEKNOFEST Adana heyecanı başladı! Selçuk Bayraktar: Bu yıl bir kez daha kendi rekorumuzu kırdık

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "TEKNOFEST umuttur. TEKNOFEST’in 7’nci yılında gururla bir araya geldik. 2018’den bu yana 27 farklı şehrimizde teknoloji yarışmaları düzenledik. Gençlerimizin teknolojiye duyduğu ilgiyi her defasında bir adım öteye taşıdık, binlerce proje ürettik. Şimdiye kadar TEKNOFEST’ten çıkan 150’den fazla girişim teknoloji şirketi kurdu aralarında 21 ülkeye ihracat yapan da var.

‘BU YIL BİR KEZ DAHA KENDİ REKORUMUZU KIRDIK’

Önümüzdeki yıllarda KKTC, Türk dünyası, dost ve kardeş coğrafyalarda TEKNOFEST düzenleyerek bu hareketi daha da genişletmeyi hedefliyoruz. Ana teması yapay zeka olan TEKNOFEST Akdeniz’de 50 farklı teknoloji yarışmamız var. Hava savunma sistemlerinden blokzincir gibi temaların bulunduğu 11 yeni yarışmamız var. Bu yıl bir kez daha kendi rekorumuzu kırdık. 2024’te 1 milyon 600 binden fazla genç kardeşimiz teknoloji yarışmalarına başvurdu. 2018’den bu yana yarışmalarımıza başvuru sayısı 4 milyonu buldu. Toplamda tam 10 milyon ziyaretçiyi ağırladık.

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‘DÜNYA SOYKIRIMI SADECE EKRANLARDAN İZLİYOR’

Bir yanda bütün bu güzellikler olurken, maalesef insanlık da büyük bir karanlığa doğru savruluyor. Dünya kurulmaya çalışılan yeni bir düzenin sancılarını yaşıyor. Bu düzen barış, adalet ve merhamet etrafında değil, güç, şiddet ve zulüm temelinde şekilleniyor. Gazze’de her gün bebekler, masum siviller katlediliyor. Dünya bu soykırımı sadece ekranlardan izliyor. Huzuru, adaleti ve güvenliği sağlayacak tüm kurumlar iflas etmiş durumda. Barışı sağlaması gereken uluslararası kuruluşlar işlevsiz halde. BM adaleti sağlamada yetersiz. İnsan hakları beyannamesi ve Cenevre Konvansiyonu gibi insanlığın ortak mirası olan rehber metinler ayaklar altında.

‘TEKNOLOJİNİN CANAVARCA KULLANIMINA KARŞI DURACAĞIZ’

Yapay zekayı, eğitimi tüm insanlığa ulaştırabilmek, sağlıkta çok daha fazla insana hizmet sunabilmek için kullanmak da mümkün. Ne yazık ki bu teknoloji bir soykırımda en fazla sayıda sivili en etkili şekilde yok etmek için kullanılıyor. Yakın zamanda yaşanan canavarca terör eylemi gösterdi ki yanımızdan ayırmadığımız telefonlar bile insanları katletmek için kullanılabilinir. Yapay zekanın kundaktaki bebekleri dahi öldürmek için kullandığı bu düzen devam edemez. Biz TEKNIOFEST kuşağı olarak teknolojinin canavarca kullanımına karşı duracağız.

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‘DAHA İYİ BİR DÜNYAYI HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ’

Gençlerimiz üretiyor, TEKNOFEST gençlerimizin başarı hikayelerine zemin hazırlıyor. Dünyayı değiştirecek projeler bu meydandan çıkacak. Memleketimizin geleceğini ve daha adil bir dünyayı hep birlikte inşa edeceğiz."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın TEKNOFEST Adana açılış töreninde yaptığı açıklamalar şu şekilde:

“Gözlerini ufkun ötesine diken insanlı uzay misyonu gerçekleştiren bir Türkiye var. Yerli ve milli haberleşme uydusuyla dünyanın sayılı ülkesi arasında yer alan bir Türkiye var. Türkiye yüzyılında Türk milletinin devri, Türk gençliğinin çağı yeniden başlıyor.

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