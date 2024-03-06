Tekne yanaştırma tartışması cinayetle bitmişti; baba ve oğlu için istenen ceza belli oldu

Büyükçekmece'de 1.5 yıl önce yaşanan tekne yanaştırma cinayeti ile ilgili yapılan yargılamada Doğukan ve Ümit Büyükgöze hakkında mütalaa açıklandı. Baba ve oğlunun 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi talep edildi. Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu müşteki sanıklar Doğukan ve Ümit Büyükgöze bulunduğu cezaevinden getirilirken, maktulün eşi müşteki Burçin Uygun ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Buna göre Ümit Büyükgöze'nin 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edilirken, Doğukan Büyükgöze'nin 'Kasten öldürmeye iştirak' suçundan müebbet hapsi istendi. Ayrıca Ümit Büyükgöze'nin 'Ruhsatsız silah bulundurma veya taşıma' suçundan da 1 yıldan 3 yıla varan hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Şüpheli Alpaslan Uygun'un ise Doğukan Büyükgöze'nin elinden sopayı alarak, ona vurup basit tıbbi tedavi ile giderilebilir ölçüde yaraladığı gerekçesiyle 'Silahla kasten yaralama' suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapsi talep edildi.

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“SİLAHLA İKİ KEZ ATEŞ ETMEK SURETİYLE MAKTUL ÖLDÜRÜLDÜ"

Duruşmada Avukat Özge İrem Aksu mütalaanın ardından söz alarak, “Ümit Büyükgöze silahla iki kez ateş etmek suretiyle maktulü öldürmüştür. Doğukan Büyükgöze ise 'Baba öldür' demek ve sopa ile vurmak suretiyle bu eyleme iştirak etmiştir. Her iki sanığın da mütalaada belirtildiği şekilde cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

“OĞLUM BU OLAY NEDENİYLE MAĞDUR OLDU"

Söz hakkı verilen Ümit Büyükgöze, “Ben oğlumu ve kendimi korumak amacıyla hareket ettim. Oğlum suça iştirak etmemiştir. Kendisi uzun süreden beri tutukludur. Bu olay nedeniyle mağdur olmuştur, onun tahliyesine karar verilmesini talep ederim" şeklinde konuştu. Mahkeme heyeti mütalaaya karşı savunma yapılması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede tutuklu müşteki şüpheli Ümit Büyükgöze'nin Alper Uygun'u ruhsatsız tabancası ile ilk önce elinden sonrasında göğüs bölgesinden vurduğu, bu yaralanma neticesinde Uygun'un öldüğü belirtildi. Müşteki şüpheli Doğukan Büyükgöze'nin ise maktulün kafasına sopa ile vurduğu babası olan Ümit Büyükgöze'nin kasten öldürme eylemine iştirak ettiği kaydedildi. Ayrıca Doğukan Büyükgöze'nin olay yerinde bulunan Alpaslan Uygun'a sopa ile vurarak parmağını kırdığı da belirtildi. Müşteki şüpheli Alpaslan Uygun, şüpheliler Oğuzhan Mahmut Sarıtaş ve Ömer Topal'ın da Ümit ve Doğukan Büyükgöze'yi darbettikleri, bu eylemler neticesinde basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralandıkları anlatıldı. İddianamede Doğukan Büyükgöze'nin 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan müebbet hapsi ve 'Neticesi bakımından ağırlaşmış silahla kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapsi istendi. Ümit Büyükgöze'nin ise 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi ve 'Ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi. Alpaslan Uygun, Oğuzhan Mahmut Sarıtaş ve Ömer Topal'ın da 'Silahla kasten yaralama suçundan' ayrı ayrı 6 aydan 1 buçuk yıla kadar hapisleri istendi.

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