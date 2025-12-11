Tekirdağ’da su krizine çözüm! Deniz suyu dönüştürülecek

Haberin Devamı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu TESKİ, iklim değişikliği nedeniyle giderek artan su ihtiyacına kalıcı çözüm üretmek amacıyla önemli bir yatırımı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa Kumbağ Mahallesi’nde kurulacak iki deniz suyu arıtma tesisiyle özellikle yaz aylarında nüfusun katlandığı bölgelerde yaşanan içme suyu sıkıntısının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Marmaraereğlisi Dereağzı Mahallesi’nde kurulması planlanan ana tesis, ilk etapta günde 10 bin metreküp içme suyu üretecek. İlerleyen süreçte kapasite ihtiyaca bağlı olarak 20 bin metreküpe kadar çıkarılabilecek. Yaklaşık 37 bin metrekarelik alanda inşa edilecek tesis, denizden 10 ila 12 metre derinlikten alınacak suyu çok aşamalı bir arıtma sürecinden geçirerek şebekeye verecek. Deniz suyu, ön arıtmanın ardından filtreleme ve membran sistemleriyle içme suyu standartlarına uygun hale getirilecek. Tesisin yatırım bedelinin yaklaşık 20 milyon euro olması, yapım süresinin ise onayların ardından yaklaşık 2 yıl sürmesi öngörülüyor.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi’nde kurulacak paket arıtma tesisi ise ani su krizlerine hızlı çözüm üretmek amacıyla planlandı. Günlük yaklaşık 2 bin metreküp kapasiteye sahip olacak tesis, altı konteynerden oluşan kompakt yapısıyla bin 180 metrekarelik alanda hizmet verecek. Yaklaşık 3,5 milyon euro maliyetle kurulması planlanan tesisin önümüzdeki yaz sezonuna yetiştirilmesi hedefleniyor.

Haberin Devamı

Her iki tesiste de ters ozmos teknolojisi kullanılacak. Bu sistemle deniz suyundaki tuz, mikroorganizmalar ve diğer zararlı maddeler yüksek oranda ayrıştırılarak güvenli içme suyu elde edilecek. Sistemlerin su geri kazanım oranının yüzde 40 civarında olması, arıtma maliyetinin ise metreküp başına 1 ila 1,5 euro arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Membranların ortalama kullanım ömrünün yaklaşık üç yıl olacağı bildirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, geçtiğimiz yaz son 65 yılın en kurak döneminin yaşandığını hatırlatarak, iklim krizinin su kaynakları üzerindeki baskısını her geçen gün artırdığını vurguladı. Yüceer, Marmaraereğlisi ve Kumbağ’da kurulacak deniz suyu arıtma tesislerinin Tekirdağ’ın su güvenliği açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, özellikle yaz aylarında yoğun nüfus artışı yaşayan bölgelerin içme suyu ihtiyacının kalıcı şekilde güvence altına alınacağını ifade etti.

Projeler kapsamında arazi tahsisi, numune alımları ve teknik çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı, deniz suyu arıtma tesislerine ilişkin teknik şartname ve ihale hazırlıklarının sürdüğü bildirildi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından projelerin ilgili kurumlara sunularak, yapım sürecine geçileceği kaydedildi.