Tekirdağ'da sahil yosunla kaplandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısının ardından Marmara Denizi'nde lodos etkili oldu. Lodos nedeniyle Tekirdağ'da balıkçılar, teknelerini balıkçı barınağına çekti. Lodos nedeniyle denizin dibinden kopan yosunlar, Tekirdağ sahilini kapladı. Süleymanpaşa ilçesi kıyısında biriken yosunlar, sahil şeridini yer yer kızıla boyadı. Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, yosunları temizlemek için çalışma başlattı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "Yaklaşık 2 gündür esen lodos ile beraber, açıkta ve denizin dibinde bulunan kızıl yosunlar kıyılara vurdu. Bu durum mevsimseldir ve dönem dönem kıyılarda oluşur. Korkulacak bir şey yok. Vatandaşlarımız rahat rahat taze balık tüketebilirler" dedi. (DHA)