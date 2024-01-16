GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Tekirdağ'da sahil yine yosunla kaplandı
ABONE OL

Tekirdağ'da sahil yine yosunla kaplandı

Tekirdağ'da lodos sonrası Süleymanpaşa ilçesi sahili, yine yosunla kaplandı.

16.01.2024 - 12:16 | | DHA
Tekirdağ'da sahil yine yosunla kaplandı

Marmara Denizi'nde önceki gün etkili olan lodos nedeniyle Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi kıyıları yosunla kaplandı. Kentte 2 gündür etkisini sürdüren kuvvetli rüzgarla oluşan dalgaların kıyaya sürüklediği yosunlar, sahili yer yer kızıla boyadı.

Erzincan'da fuhuş operasyonunda 3 tutuklama
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRErzincan'da fuhuş operasyonunda 3 tutuklamaHaberin Tüm Görselleri

1 hafta önce de aynı durumun yaşandığını söyleyen Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "Bu havaların lodos esmesiyle beraber açıkta bulunan kırmızı otlar kıyıya vuruyor. Yağışlarla ve karayel ile beraber tekrar açığa gidecekler. Vatandaşlarımızın bu konuda tedirgin olmasına gerek yok" dedi. Belediye ekipleri, sahilde biriken yosunları temizlemek için çalışma başlattı.

GÜNCEL HABERLER

Emine Erdoğan'dan 'Valide Sultanlar Yazma Eserler Sergisi' paylaşımı

Emine Erdoğan'dan 'Valide Sultanlar Yazma Eserler Sergisi' paylaşımı

İran, ABD üssünü vurdu! Mossad'ın karargahı yok edildi

İran, ABD üssünü vurdu! Mossad'ın karargahı yok edildi

Yoğun, kuvvetli ve fırtınalı kar yağışı fena bastıracak! İstanbul dahil 26 kentte alarm verildi, lapa lapa kar bu gece başlıyor

Yoğun, kuvvetli ve fırtınalı kar yağışı fena bastıracak! İstanbul dahil 26 kentte alarm verildi, lapa lapa kar bu gece başlıyor