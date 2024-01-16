Erzincan'da fuhuş operasyonunda 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçunu işledikleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

10 ekip ve 30 personelle, şüphelilerin evlerine baskın yapıldı. Yakalanan A.S., İ.E. ve S.O., 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçundan gözaltına alındı, fuhşa zorlanan 5 kadın ise kurtarıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.