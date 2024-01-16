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Erzincan'da fuhuş operasyonunda 3 tutuklama

Erzincan'da, fuhşa zorlanan 5 kadının kurtarıldığı operasyonda, 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

16.01.2024 - 12:07 | | DHA
Erzincan'da fuhuş operasyonunda 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçunu işledikleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

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10 ekip ve 30 personelle, şüphelilerin evlerine baskın yapıldı. Yakalanan A.S., İ.E. ve S.O., 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçundan gözaltına alındı, fuhşa zorlanan 5 kadın ise kurtarıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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