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Tekirdağ'da orman yangını çıktı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

24.08.2023 - 14:42 | | Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)
Tekirdağ'da orman yangını çıktı

Şarköy'ün Gölcük Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 4 itfaiye aracı, 4 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda itfaiye personeliyle müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman büyüyen yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alınıp söndürüldü. Yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtilen yangında, soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)

Tekirdağda orman yangını çıktı

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