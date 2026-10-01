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Hem vatandaşa hem esnafa destek! Geri ödemesiz paralar hesaplara yatırıldı!

01.10.2026 - 08:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hem vatandaşa hem esnafa destek! Geri ödemesiz paralar hesaplara yatırıldı!

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından dar gelirli vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak amacıyla uygulanan 'Halk Kart’ın eylül ayı tutarları hesaplara yatırıldı. Bu ay uygulamadan 7 bin 300 kişi yararlanırken, Mersinli esnafa yaklaşık 10 milyon liralık katkı sağlandı.

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Mersin Büyükşehir Belediyesinin sosyal destek uygulamalarından Halk Kart kapsamında eylül ayı ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Uygulamadan bu ay 3 bin 443 kişi 1000 TL, 3 bin 857 kişi ise 1700 TL tutarındaki destekten faydalandı.

Eylül ayında toplam 7 bin 300 kişinin yararlandığı Halk Kart ile dar gelirli vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sunulurken, alışveriş yapılan yerel esnafa da ekonomik destek sağlandı.

Uygulama kapsamında bu ay Mersinli esnafın kasasına toplam 9 milyon 999 bin 900 TL girdi. Böylece Halk Kart desteği, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra kent ekonomisine ve yerel esnafa da katkı sundu.

 

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