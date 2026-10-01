Hem vatandaşa hem esnafa destek! Geri ödemesiz paralar hesaplara yatırıldı!

Mersin Büyükşehir Belediyesinin sosyal destek uygulamalarından Halk Kart kapsamında eylül ayı ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Uygulamadan bu ay 3 bin 443 kişi 1000 TL, 3 bin 857 kişi ise 1700 TL tutarındaki destekten faydalandı.

Eylül ayında toplam 7 bin 300 kişinin yararlandığı Halk Kart ile dar gelirli vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sunulurken, alışveriş yapılan yerel esnafa da ekonomik destek sağlandı.

Uygulama kapsamında bu ay Mersinli esnafın kasasına toplam 9 milyon 999 bin 900 TL girdi. Böylece Halk Kart desteği, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra kent ekonomisine ve yerel esnafa da katkı sundu.