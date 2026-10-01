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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltında

01.10.2026 - 08:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA/DHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltında

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında; Belediye Başkanları Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli bu sabah gözaltına alındı.

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediyesine yönelik incelemelerde ihale ve doğrudan temin alımlarında kamu zararı tespit edildiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Belediyelerde ve şüphelilerin adreslerinde arama yapılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesine yönelik incelemelerde 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin TL kamu zararı tespit edildiği belirtildi.

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