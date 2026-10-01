Türkiye'nin bu bölümünde hava değişiyor: Meteoroloji saat vererek uyardı
Ekim ayının ilk gününde hava Türkiye'nin güney ve doğu kesimlerinde değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü iki ayrı uyarı yayımlarken kuvvetli sağanak için saat de verdi. Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde yağışların saat 10.00'dan, Doğu Akdeniz'de ise 12.00'den itibaren kuvvetlenmesi bekleniyor. Adana, Mersin, Hatay, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda il için sel ve su baskını uyarısı yapıldı.
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Ekim ayıyla birlikte Türkiye'nin geniş bir bölümünde hava değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Ekim Perşembe sabahı yayımladığı son tahminlere göre yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.
Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in büyük bölümü ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışın bazı bölgelerde şiddetini artırması beklenirken Meteoroloji iki ayrı özel uyarıyla saat verdi.
İlk kuvvetli yağış saat 10.00'da başlayacak
Meteoroloji'nin 488 numaralı uyarısına göre doğu kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, 1 Ekim Perşembe günü saat 10.00'dan itibaren bazı bölgelerde yerel olarak kuvvetlenecek.
Kuvvetli yağış beklenen yerler şöyle:
Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleri ile Malatya'nın güneyi, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzeyi, Muş'un batı ilçeleri.
Bu bölgeler için yapılan uyarı 2 Ekim Cuma günü saat 02.00'ye kadar geçerli olacak.
Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su baskınının yanı sıra yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış sırasında kuvvetli rüzgâr görülebileceğini bildirdi. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da dikkatli olunması istendi.
Adana, Mersin ve Hatay'da saat 12.00'ye dikkat
Günün ikinci kuvvetli yağış dalgası ise Doğu Akdeniz'de etkisini gösterecek.
Meteoroloji'nin 487 numaralı uyarısına göre sağanak ve gök gürültülü sağanakların 1 Ekim Perşembe günü saat 12.00'den itibaren Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Mersin'in doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı da kuvvetli yağış beklenen bölgeler arasında bulunuyor.
Doğu Akdeniz için yapılan uyarı 2 Ekim Cuma günü saat 06.00'ya kadar sürecek.
Bu bölgelerde de sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış sırasında kuvvetli rüzgâr riski bulunuyor.
Bugün hangi illerde yağmur yağacak?
Yağış yalnızca Meteoroloji'nin özel uyarı yayımladığı illerle sınırlı kalmayacak.
MGM'nin 1 Ekim sabahı güncellediği Türkiye geneli hava tahminine göre Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Amasya ve Tokat dışında Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında
Ekim ayının ilk gününde yağışla birlikte serin hava da etkisini sürdürüyor.
Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgârın genel olarak kuzeyli, doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Marmara ve Ege'de ise rüzgârın kuvvetini artırması bekleniyor.
Marmara ve Ege'de rüzgâr 60 kilometreye çıkacak
Türkiye'nin güney ve doğusunda kuvvetli yağış beklenirken batıda da rüzgâra dikkat edilmesi gerekiyor.
Meteoroloji, Marmara ve Ege'de rüzgârın kuzeyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla esmesini bekliyor.
MGM'nin haftalık tahmininde ise Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın yer yer kısa süreli fırtına şeklinde etkili olabileceği belirtiliyor.
Denizlerde de Ege için fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara için fırtınamsı rüzgâr tahmini bulunuyor.
Yağışlı hava 2 Ekim'de de devam edecek
Yağışlı hava cuma günü Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkisini sürdürecek.
Meteoroloji'nin 1-7 Ekim tahminlerine göre 2 Ekim Cuma günü Marmara'nın büyük bölümü, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının da önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
1 Ekim'de kuvvetli yağış beklenen yerler
Meteoroloji'nin iki özel uyarısında saat verilen bölgeler şöyle:Saat 10.00'dan itibaren: Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleri; Malatya'nın güneyi, Şanlıurfa ve Batman'ın kuzeyi ile Muş'un batı ilçeleri.
Saat 12.00'den itibaren: Adana ve Osmaniye çevreleri; Mersin'in doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısı.
Doğu ve Güneydoğu'daki bölgeler için uyarı 2 Ekim saat 02.00'ye, Doğu Akdeniz'deki kuvvetli yağış uyarısı ise 2 Ekim saat 06.00'ya kadar geçerli olacak.
Meteoroloji, yağışın kuvvetli beklendiği bölgelerde sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.