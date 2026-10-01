Türkiye'nin bu bölümünde hava değişiyor: Meteoroloji saat vererek uyardı

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Doğu Akdeniz için yapılan uyarı 2 Ekim Cuma günü saat 06.00'ya kadar sürecek.



Bu bölgelerde de sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış sırasında kuvvetli rüzgâr riski bulunuyor.



Bugün hangi illerde yağmur yağacak?



Yağış yalnızca Meteoroloji'nin özel uyarı yayımladığı illerle sınırlı kalmayacak.



MGM'nin 1 Ekim sabahı güncellediği Türkiye geneli hava tahminine göre Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Amasya ve Tokat dışında Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.



Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



