Tekirdağ'da minibüs ile otomobil çarpıştı, facia ucuz atlatıldı

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Kaza, Süleymanpaşa ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil ile çarpışan yolcu minibüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazaya karışan araçlarda inceleme yaptı. Kaza sırasında minibüste yaklaşık 13 yolcunun bulunduğu öğrenildi. Kazada herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmaması, olay yerinde bulunanlara ve yolculara rahat bir nefes aldırdı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.