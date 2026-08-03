Ukrayna'daki savaştan kaçtı, Tekirdağ'da bir ilke imza attı: Tanesi 100 bin TL'den kapış kapış gidiyor!

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Aslan, AA muhabirine, Ukrayna’dan Türkiye’ye döndükten sonra 14 kovan arıyla üretime başladığını söyledi.



Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona ermesini bir süre ülkede beklediğini anlatan Aslan, "2010 senesinde Ukrayna’da yaşamaya başladım, orada halı saha işletmeciliği yapıyordum. Fakat malum Ukrayna karıştıktan sonra, 2022 yılında ikinci büyük karışıklıktan sonra Tekirdağ'a döndüm." dedi.



Savaşın kısa sürede biteceğini umduğunu, ancak öyle olmadığını belirten Aslan, "Burada da bir yerimiz vardı. Burada arıcılıkla meşgul olarak zamanımı geçiriyordum." diye konuştu.



Arıcılığın kendisi için yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını, doğayla kurulan bağın insanı ruhsal olarak da dinlendirdiğini söyleyen Aslan, arılara olan sevgisini "Hayat sıkıcı değildir. Sizin arınız yoktur. Yani arınız varsa, inanın bana, çok harika gününüz geçiyor." ifadelerini kullandı.