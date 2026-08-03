Yozgat'ta dev enerji yatırımı! Belediye elektriğinin yarısını güneşten karşılayacak

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Daha önce devreye alınan 2,7 MVA'lık ilk GES projesinin ardından ikinci etap için de çalışmaların hız kazandığını belirten Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, yenilenebilir enerjinin kaynakların verimli kullanımı açısından kritik bir rol oynadığını vurguladı. Başkan Arslan, "Geçtiğimiz yıl 2,7 MVA gücünde güneş enerjisi santralinin inşasına başlamıştık yaklaşık 1 milyon 300 bin dolar bedelle. Bu faaliyete geçti. 1 aydır güneş enerjisinden kendi elektriğimizin bir kısmını üretiyoruz. Bu bizim için son derece önemliydi. Şimdi ikincisinin ihalesini yaptık. 4,8 MVA'lık bir ihale. O da 2 milyon 700 bin dolar maliyetli bir proje. İnşallah 3-4 ay içerisinde o da tamamlanmış olacak. Biz bu şekilde Yozgat Belediyesi'nin ihtiyacı olan elektriğin yüzde 50-55 civarındaki kısmını üretmiş olacağız. Bu ciddi bir kaynak tasarrufudur bizim için. Elektrikten yapmış olduğumuz bu tasarrufu da Yozgat'taki diğer projelerimizin gerçekleştirilmesi için kullanmış olacağız. Yenilenebilir enerji çok önemli. Güneş enerjisinden yeteri kadar istifade etmek çok önemli. Birincisini yaptık, ikincisi devam ediyor. İnşallah üçüncü, dördüncü üniteleri de yapmak için gayret içerisindeyiz" dedi.