Kayıp sanılıyordu, korkunç gerçek ortaya çıktı! Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu

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Hazırlanan iddianamede, olay günü sanık Necati Çetin ile Sedat Karagöz'ün saat 18.00'den itibaren birlikte güvenlik kameralarına yansıdığı, saat 21.03'te birlikte kamera açısından çıktıktan sonra Karagöz'ün bir daha görülmediği, cesedinin ise 31 Mart'ta Dicle Nehri'nde bulunduğu kaydedildi. Dosyada yer alan tanık beyanlarında sanığın silah taşıdığı ve olay günü maktulle birlikte görüldüğü, olay sonrası telefonunu almak için kahvehaneye gittiğinde dizlerine kadar çamur içinde olduğu, ardından yine tanık beyanlarına göre piknik alanında çamur içindeki kıyafet ve ayakkabılarını yıkayıp astığı yönünde beyanlara yer verildi. Ayrıca kayıp olduktan sonra maktulü aramaması ve dosyadaki diğer deliller birlikte değerlendirilerek Karagöz'ü ateşli silahla öldürdüğü iddianamede yer aldı.