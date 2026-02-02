GAZETE VATAN ANA SAYFA
Tekirdağ'da kar yağışı başladı

02.02.2026 - 23:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde başlayan lapa lapa kar yağışı, günün ilerleyen saatlerinde de devam etti.

İlçe genelinde çatıların ve park halindeki araçların üzeri kısa sürede karla kaplandı. Kar yağışını cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, beyaz örtünün oluşturduğu manzarayı izlerken zaman zaman "Maşallah" diye seslendi. Lapa lapa yağan kar şehirde huzurlu bir atmosfer oluştururken, ortaya çıkan görüntüler görsel şölen sundu.

