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GündemTekirdağ'da fırtına ve kar! Eğitim uçuşları ile deniz seferleri iptal edildi
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Tekirdağ'da fırtına ve kar! Eğitim uçuşları ile deniz seferleri iptal edildi

Tekirdağ'da, kar yağışı ile birlikte tam fırtına etkili oldu. Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan eğitim uçuşları ile Marmara Denizi'nde feribot seferleri iptal edildi.

12.01.2022 - 13:00 |
Tekirdağ'da fırtına ve kar! Eğitim uçuşları ile deniz seferleri iptal edildi

Kentte sabah saatlerinden itibaren hızı saatte zaman zaman 100 kilometreyi bulan tam fırtına ile özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan yapılması planlanan eğitim uçuşları, iptal edildi.

Kent merkezi ve Marmaraereğlisi ilçesindeki balıkçılar da denize açılamadı. Marmaraereğlisi'nde barınakta bulunan bazı balıkçı tekneleri yan yattı.

Tekirdağ'dan Marmara Denizi'ndeki Karabiga, Avşa ve Marmara Adası'na feribot seferleri de durduruldu. Tekirdağ açıklarındaki gemiler ise demirlendi.

SARAY'DA SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 25 YARALI

Kar yağışı Malkara, Hayrabolu, Saray ilçelerinde de etkili oldu. Saray ilçesinin Bahçeköy Mahallesi'nde işçilerin taşındığı servis midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada midibüsteki 25 kişi, hafif yaralandı. Yaralılar, Saray ve Çerkezköy'deki hastanelere kaldırıldı. Hayrabolu ilçesinde de ulaşıma kapanan 2 köy yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

Kar yağışıyla kent merkezi de beyaza büründü. Yağış nedeniyle yollarda olan sürücüler de araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri, önemli noktalarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri de ana yollarda ulaşımın aksamaması için solisyon ve tuzlama çalışması yaptı. 

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