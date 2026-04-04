Tekirdağ'da dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

Muratlı ilçesinde ani hava değişimiyle birlikte başlayan doluya vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Aniden bastıran ve yaklaşık yarım saat etkili olan dolu yağışı çiftçileri endişelendirdi.



Arzulu Mahallesi Muhtarı Ahmet Özden durumun kontrol altında olduğunu, park halinde bulunan bazı araçların kısmen zarar gördüğünü, tarım alanlarında ise büyük bir zarar gerçekleşmediğini belirtti.