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Tekirdağ'da denize girişler yasaklandı! Valilik 3 günlük kararı duyurdu

22.07.2026 - 17:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tekirdağ'da denize girişler yasaklandı! Valilik 3 günlük kararı duyurdu

Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Saray ilçesinde denize girişleri 3 gün süreyle yasakladı. Yetkililer, vatandaşları yasağa uymaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle suda boğulmaların önlenmesi amacıyla tedbir alındığı belirtildi. Açıklamada, Saray ilçe sınırları içerisinde 22, 23 ve 24 Temmuz 2026 tarihlerinde 3 gün süreyle denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Vatandaşların can güvenliği için alınan karara uymalarının önemine dikkat çekilen açıklamada, yasağın belirtilen tarihler boyunca geçerli olacağı ifade edildi. Yetkililer, olumsuz hava ve deniz koşulları normale dönene kadar vatandaşların denize girmemelerini istedi.

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